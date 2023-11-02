Лидер Баварии выбыл на длительный срок – Тухель имеет серьезные кадровые проблемы перед топовым матчем
Наставнику Баварии Томасу Тухелю придется придумывать план, чтобы компенсировать отсутствие ряда игроков.
Мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, проиграв команде из третьего дивизиона. На этом проблемы Баварии не закончились. Защитник Маттейс де Лигт получил повреждение и не смог доиграть встречу.
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Как сообщает Bild, 24-летний нидерландец повредил связки колена. На восстановление де Лигту понадобится от 4 до 6 недель. В лазарете Баварии до сих пор находится Дайот Упамекано. Хотя француз и начал тренироваться, его участие в ближайших матчах под большим вопросом. Сейчас в распоряжении Томаса Тухеля только один центральный защитник Мин Че Ким.
Напомним, что в 10 туре Бундеслиги Бавария сыграет против дортмундской Боруссии. Эта встреча запланирована на субботу, 4 ноября. А уже 8 ноября мюнхенцы будут принимать Галатасарай в Лиге чемпионов.
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