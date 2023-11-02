Мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, проиграв команде из третьего дивизиона. На этом проблемы Баварии не закончились. Защитник Маттейс де Лигт получил повреждение и не смог доиграть встречу.

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Как сообщает Bild, 24-летний нидерландец повредил связки колена. На восстановление де Лигту понадобится от 4 до 6 недель. В лазарете Баварии до сих пор находится Дайот Упамекано. Хотя француз и начал тренироваться, его участие в ближайших матчах под большим вопросом. Сейчас в распоряжении Томаса Тухеля только один центральный защитник Мин Че Ким.

Напомним, что в 10 туре Бундеслиги Бавария сыграет против дортмундской Боруссии. Эта встреча запланирована на субботу, 4 ноября. А уже 8 ноября мюнхенцы будут принимать Галатасарай в Лиге чемпионов.

Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии от команды третьего дивизиона – Нойер вернулся, Де Лигт травмировался