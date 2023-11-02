Нападающий Баварии Томас Мюллер недоволен реакцией команды после матча с Саарбрюкеном и тем, что не все игроки подошли к трибунам.

"Критика со стороны болельщиков абсолютно понятна. Это не обязательно касается игры или результата. Что вообще не понимаю, так это то, что только три-четыре игрока умеют уважать поддержку. Болельщики приехали среди недели, чтобы быть с командой.

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Надо поздравить Саарбрюкен. Мы просто не были умными и упустили несколько возможностей перед воротами соперника. Если мы проиграли, то это только потому, что многое сделали не так", – цитирует нападающего Mundo Deportivo.

Напомним, что Бавария вылетела из Кубка Германии от Саарбрюкена (1:2). Мюнхенцы четыре сезона не могут победить в турнирные.

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