Мюнхенці вилетіли з Кубка Німеччини, програвши команді з третього дивізіону. На цьому проблеми Баварії не закінчилися. Захисник Маттейс де Лігт отримав пошкодження і не зміг дограти зустріч.

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Як повідомляє Bild, 24-річний нідерландець пошкодив зв'язки коліна. На відновлення де Лігту знадобиться від 4 до 6 тижнів. В лазареті Баварії досі перебуває Дайот Упамекано. Хоч француз і розпочав тренування, його участь в найближчих матчах під великим питанням. Наразі у розпорядженні Томаса Тухеля лише один центральний захисник Мін Че Кім.

Нагадаємо, що в 10 турі Бундесліги Баварія зіграє проти дортмундської Борусії. Ця зустріч запланована на суботу, 4 листопада. А вже 8 листопада мюнхенці прийматимуть Галатасарай в Лізі чемпіонів.

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