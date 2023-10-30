Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец пропустит не так много, как опасались врачи.

Ковалец попросил замену на 25 минуте матча против Колоса и пропустил игру с Рухом, из-за чего у хавбека подозревали серьезную травму.

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По информации Sport.ua, Кирилл прошел МРТ, по результатам которого известно, что у хавбека нет тяжелого повреждения. Более точные сроки реабилитации станут известны на следующей неделе. Ковалец уже присоединился к Андрею Кулакову, Артуру Микитишину и Александру Беляеву, которые уже долго находятся в лазарете Александрии.

К слову, Кирилл сыграл в 10 матчах за Александрию в этом сезоне, однако результативными действиями не отметился.

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