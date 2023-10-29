Одной из самых больших сенсаций 12-го тура УПЛ стала очередная потеря очков Динамо. Смотрите новое видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Киевляне продолжили неудачную серию без побед, не сумев переиграть на выезде Колос (1:1). Динамо завершало поединок в меньшинстве – Владислава Ваната удалили после того, как он попытался симулировать нарушение правил. Решение арбитра встречи показать второй горчичник форварду возмутило Мирчи Луческу, обвинившего Максима Козыряцкого в нарушении правил фейр-плей.

В центральном матче 12 тура лидер турнирной таблицы Кривбасс неожиданно легко разобрался с СК Днепр-1 в днепровском дерби. Тарас Котив проанализировал поединки в рамках УПЛ.