Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець пропустить не так багато, як побоювались лікарі.

Ковалець попросив заміну на 25 хвилині матчу проти Колоса та пропустив гру з Рухом, через що у хавбека підозрювали серйозну травму.

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За інформацією Sport.ua, Кирило пройшов МРТ, за результатами якого відомо, що в хавбека нема важкого пошкодження. Більш точні терміни реабілітації стануть відомі наступного тижня. Ковалець вже приєднався до Андрія Кулакова, Артура Микитишина та Олександра Бєляєва, які вже довго перебувають в лазареті Олександрії.

До слова, Кирило зіграв у 10 матчах за Олександрію цього сезону, проте результативними діями не відзначився.

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