Классный старт Александрии длился всего два тура. После 5 августа подопечные Руслана Ротаня не выиграли ни одного матча УПЛ. Зато была победа в Кубке Украины. Интересно, что именно над Рухом. Зато у "желто-черных" все гораздо лучше в чемпионате. Команда Виталия Пономарева находится в зоне еврокубков.

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Неудивительно, что Рух и начал игру активнее, и был острее на протяжении всего матча. Очень близки к забитому мячу были Теслюк и Погорелый, которые с помощью рикошетов пробили в каркас ворот на старте каждого из таймов соответственно. Александрия вообще должна радоваться тому, что игра пошла у голкипера. Если бы не Ермаков, то уже за час игры львовяне имели бы преимущество в несколько мячей.

В последние минуты чаши весов могли качнуться в любую сторону. Было бы справедливо отметить, что Рух пытался больше, но и у гостей был не менее опасный момент Сигеева. Однако финальный свисток зафиксировал ничью без голов. Так что "желто-черные" упустили шанс опередить Шахтер и выйти на третье место. Александрия остается рядом с зоной переходных матчей, до которой только одно очко.