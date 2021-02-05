Камерунский голкипер получил бан на 12 месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

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Еще 30 октября в моче Онана обнаружили фуросемид – диуретик, входящий в перечень запрещенных препаратов. Сам вратарь и менеджмент амстердамцев уверены, что вещество попало в организм звезды "аяксидов" случайно. Онана тогда плохо себя чувствовал и, чтобы уменьшить дискомфорт, принял таблетку. Оказалось, что это были лекарства его жены.

УЕФА не отрицает, что кипер не имел злого умысла, но наказал его за нарушение антидопинговых правил. Согласно им, спортсмен обязан всегда следить, чтобы запрещенные препараты не попали в его организм.

Годичная дисквалификация Андре Онана начала действовать с 5 февраля. Аякс готов обжаловать отстранение 24-летнего камерунца в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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