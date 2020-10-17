"Меня действительно могли дисквалифицировать на 4 года. Тогда, когда я только узнал об этом, у меня уже были билеты за границу с семьей, а тут звонят из клуба. Говорят: "Так и так, что случилось?". Я даже представить не мог, ведь очень скрупулезно отношусь к этим моментам. Начали разбираться подробнее. Этот препарат, который нашли, назначили врачу после операции на позвоночнике. Когда я попросил таблетки от головы, он их перепутал. Все произошло очень быстро, а за день до того его еще и ограбили в Швеции перед матчем с Мальме – украли пакет документов, которые трудно восстановить. Конечно, он расстроился и переживал – еще и пожилой человек.

"Это лучше секса": Беседин описал атмосферу Арены Львов на матчах сборной Украины

Могли дать 4 года, но учли, что врач взял все на себя. Мне объясняли, что это большой роли не играет, поэтому пришлось приехать с ним и руководством Динамо в Швейцарию, там был суд. Я доказывал, рассказал, как все произошло, потому вынесли именно такой вердикт – 1 год дисквалификации. Минимально, что могло бы быть. Динамо в этой ситуации поступило солидно, по-джентльменски. Игорь Михайлович сразу подбодрил и сказал, что будет платить все деньги согласно контракту. Даже премии – например, за выход в Лигу чемпионов. Думаю, подобные случаи считаются форс-мажорной ситуацией и прописаны в контракте.

Я понимаю эту всю ситуацию, ведь я нормальный человек. У нас как думают? Что-то покурил или понюхал и пошел играть в футбол. Мое окружение, руководство клуба все прекрасно понимали. Это для меня главное. Мы часто на связи с Игорем Михайловичем. Каждый раз он дает мне понять, что меня ждут. Это важно для меня. Я прекрасно понимаю, что год пропустил. Здесь только один выход – вернуться сильнее, чем раньше.

Считаю, что этот год я провел интенсивно. Я занимался ежедневно, без отпуска и выходных. Понимаю, что никому не интересно, как мне было. Семье, родным, друзьям интересно было. А, например, Мирче Луческу, болельщикам? Им не интересно, что со мной было. Я прекрасно понимаю, что я должен вернуться и показывать результат. Быть на голову сильнее, чем раньше. Когда смотришь футбол со стороны, тоже можно многому научиться. Ты все равно смотришь за своей позицией, следишь за форвардами высокого уровня – как они ведут себя, двигаются. После этого делаешь выводы. Очень мне понравился Ромелу Лукаку – как открывается, работает корпусом, забивает.

Луческу в Динамо? Честно, у меня уже такие чувства и желание играть, что мне давайте любого тренера, я выйду. Каждый должен заниматься своей работой: он – тренировать, а мы – играть. Я хорошо отношусь к его приходу. Видно, что команда меняется на глазах в лучшую сторону. Виден рисунок игры, каждый футболист знает, куда ему бежать и что делать. Это зависит непосредственно от тренера. Я общался с Сидорчуком, с персоналом клуба. Все говорят, что с ним интересно. Если игрок выходит на тренировку, как на каторгу, то ничего из этого не будет. Я разговаривал с Луческу на базе еще раньше, где-то на второй месяц после его прихода. Вроде знает, кто такой Беседин.

Задумывался ли я, что надо больше забивать? Конечно, я только за. Забил 10 – мало, надо 15. Всегда можно забить больше. Чем больше, тем лучше, ведь голы – это нормально. Фактически, надо расценивать, что я сделал уверенный шаг вниз, чтобы теперь сделать два вверх. Ситуация какая – дайте мне любого, порву. Вот что-то такое. Любого, любую команду. Столько силы, энергии и уверенности, что вообще безразлично. Я знаю, что буду играть в футбол, ведь прошел немало трудностей. Я не только пересидел, а тренировался и чему-то научился", – рассказал Беседин в эфире Трендець.

Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, получил дисквалификацию на один год. Срок действия санкции начался с 19 декабря прошлого года – именно тогда форвард сборной Украины был отстранен от футбола. Уже со следующей недели Беседин сможет тренироваться с Динамо.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро