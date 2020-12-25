Сборная Казахстана не сможет рассчитывать на одного из самых звездных игроков своего состава.

Полузащитник Бауржан Исламхан получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, сообщает Sport.kz.

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Еще месяц назад в организме 27-летнего игрока обнаружили запрещенный препарат метилгексамин, который используют для наращивания мышечной массы. С тех пор он не провел ни одного матча за свой клуб Аль-Айн и ждал решения Ассоциации футбола Казахастана. Вердикт был очень строгим – Исламхану запрещено играть на профессиональном уровне в течение двух лет. Аль-Ахли решил разорвать контракт с нарушителем.

Добавим, что сборная Казахастана является соперником Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года. Исламхан был капитаном и одним из самых опытных игроков в составе "ястребов" – 46 матчей, 3 гола.

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