Камерунський голкіпер отримав бан на 12 місяців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ще 30 жовтня в сечі Онана виявили фуросемід – діуретик, що входить до переліку заборонених препаратів. Сам воротар і менеджмент амстердамців впевнені, що речовина потрапила до організму зірки "аяксидів" випадково. Онана тоді погано почувався і, щоб зменшити дискомфорт, прийняв пігулку. Виявилося, що це були ліки його дружини.

УЄФА не заперечує, що кіпер не мав злого умислу, але покарав його за порушення антидопінгових правил. Згідно з ними, спортсмен завжди повинен пильнувати, щоб заборонені препарати не потрапили до його організму.

Річна дискваліфікація Андре Онана почала діяти з 5 лютого. Аякс готовий оскаржити відсторонення 24-річного камерунця у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

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