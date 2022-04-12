Левый берег возобновил работу клуба и строительство стадиона, несмотря на продолжение полномасштабной войны с Россией
Киевский футбол, как и сама столица Украины, начинает возвращаться к полноценной жизни без боев в окрестностях.
Левый берег, несмотря на продолжение войны в Украине, возобновил строительство арены, информирует пресс-служба клуба.
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В преддверии его ход проконтролировали президент Николай Лавриненко, а также почетный президент Николай Павлов. Также в процессе принимают участие тренерский штаб и административный коллектив киевлян.
Стоит отметить, что клуб возобновил тренировки в детской секции и приглашает туда заниматься детей из других команд, которые сейчас не проводят занятия.
Напомним, Левый берег отлично выступал во Второй лиге и вместе с львовскими Карпатами в группе А был фаворитом повышения в классе.
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