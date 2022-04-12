Київський футбол, як і сама столиця України, починає повертатись до повноцінного життя без боїв на околицях.

Лівий берег попри продовження війни в Україні відновив будівництво арени, інформує прес-служба клубу.

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Напередодні його хід проконтролювали президент Микола Лавриненко, а також почесний президент Микола Павлов. Також участь у процесі беруть тренерський штаб та адміністративний колектив киян.

Варто зауважити, що клуб також відновив тренування у дитячій секції та запрошує туди займатися дітей з інших команд, які зараз не проводять заняття.

Нагадаємо, Лівий берег чудово виступав у Другій лізі та разом із львівськими Карпатами у групі А був фаворитом на підвищення у класі.

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