Динамо официально подтвердило второй благотворительный матч – известны соперник и дата
После встречи с Легией киевляне возьмут курс на Стамбул, где проведут следующий матч.
Поединком в Варшаве 12 апреля Динамо начало турне по Европе. Далее в планах – Галатасарай, против которого подопечные Мирчи Луческу сыграют уже 14 апреля, сообщает официальный сайт киевлян.
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Следует заметить, что матч Галатасарай – Динамо начнется в 17:00. Трансляция состоится на телеканалах 2+2, М1, 1+1 International, а также на онлайн-платформах 1+1 video, Киевстар ТВ, Footballhub, Vodafone TV, на Youtube-канале Динамо и Динамо Киев TV.
Напомним, что футболисты Динамо и Шахтера получили специальное разрешение уехать за границу, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги, играя матчи с европейскими клубами. Собранные средства пойдут на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.
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