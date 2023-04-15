"Я никоим образом не защищаю Червака, который толкнул судью, но если это первый раз, то 6 месяцев дисквалификации – это много.

Грубиян из Полесья получил 6 месяцев дисквалификации за толчок в спину женщины-арбитра

Возможно, есть другие способы перевоспитания? Или я слишком мягкий?" – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, в конце матча с МФК Металлург, который в итоге завершился поражением Полесья (впервые в сезоне), Вадим Червак не сдержал эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже футболист публично извинился и перед рефери, и перед болельщиками. Это, однако, не убедило руководство команды, которое решило расторгнуть контракт с игроком. Впоследствии КДК УАФ отстранил уже экс-защитника Полесья от футбола на 6 месяцев.

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