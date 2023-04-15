Левченко возмущен сроком дисквалификации экс-игрока Полесья, который толкнул женщину-арбитра: "Это слишком много"
Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко убежден, что должны быть другие способы перевоспитания игроков.
"Я никоим образом не защищаю Червака, который толкнул судью, но если это первый раз, то 6 месяцев дисквалификации – это много.
Грубиян из Полесья получил 6 месяцев дисквалификации за толчок в спину женщины-арбитра
Возможно, есть другие способы перевоспитания? Или я слишком мягкий?" – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, в конце матча с МФК Металлург, который в итоге завершился поражением Полесья (впервые в сезоне), Вадим Червак не сдержал эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже футболист публично извинился и перед рефери, и перед болельщиками. Это, однако, не убедило руководство команды, которое решило расторгнуть контракт с игроком. Впоследствии КДК УАФ отстранил уже экс-защитника Полесья от футбола на 6 месяцев.
Скандал в чемпионате Украины: игрок нагло толкнул арбитра и получил красную – клуб пытался скрыть инцидент