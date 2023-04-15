"Я жодним чином не захищаю Червака, який штовхнув суддю, але якщо це перший раз, то 6 місяців дискваліфікації – це забагато.

Грубіян з Полісся отримав 6 місяців дискваліфікації за поштовх у спину арбітрині

Можливо, є інші способи перевиховання? Чи я занадто м'який?" – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, наприкінці матчу з МФК Металург, який у підсумку завершився поразкою Полісся (вперше в сезоні), Вадим Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше футболіст публічно попросив вибачення і у рефері, і в уболівальників. Це, однак, не переконало керівництво команди, яке вирішило розірвати контракт з гравцем. Згодом КДК УАФ відсторонила вже ек-захисника Полісся від футболу на 6 місяців.

Скандал у чемпіонаті України: гравець нахабно штовхнув арбітриню і отримав червону – клуб намагався приховати інцидент