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Левченко: Уверен, переход Караваева в Динамо замечательный для всех

15:13 36 Читати українською
Левченко: Уверен, переход Караваева в Динамо замечательный для всех
Александр Караваев (слева) / ФК Динамо Киев

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал трансфер защитника Александра Караваева в киевское Динамо.

"Я уверен, что и для Караваева, и для Динамо это отличный трансфер!", – написал Левченко в своем Twitter.

Караваев стал игроком Динамо

Напомним, киевское Динамо официально подписало защитника Александра Караваева. По неофициальной информации, "бело-синие" заплатили луганской Заре 1,25 млн евро.

Кроме этого, киевляне сейчас просматривают форварда Олимпика Матара Дийе и полузащитника Локомотива Кошице Вадима Янчака.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Евгений Левченко Трансферы Динамо Киев
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