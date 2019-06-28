Левченко: Уверен, переход Караваева в Динамо замечательный для всех

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В Россию не переедет - мать чемпиона мира Конопли рассказала трогательную историю о смерти прабабушки в Донецке
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Барселона договорилась о трансфере Гризманна – каталонцы заплатят больше, чем предусмотрено клаусулойИспания — 15:39 88
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