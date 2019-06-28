Левченко: Уверен, переход Караваева в Динамо замечательный для всех

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал трансфер защитника Александра Караваева в киевское Динамо.

"Я уверен, что и для Караваева, и для Динамо это отличный трансфер!", – написал Левченко в своем Twitter.

Караваев стал игроком Динамо

Напомним, киевское Динамо официально подписало защитника Александра Караваева. По неофициальной информации, "бело-синие" заплатили луганской Заре 1,25 млн евро.

Кроме этого, киевляне сейчас просматривают форварда Олимпика Матара Дийе и полузащитника Локомотива Кошице Вадима Янчака.

Динамо подписывает Караваева: почему трансфер игрока сборной Украины выглядит рискованным