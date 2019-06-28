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Левченко: Впевнений, перехід Караваєва у Динамо чудовий для усіх

15:13 452 Читать на русском
Левченко: Впевнений, перехід Караваєва у Динамо чудовий для усіх
Олександр Караваєв (ліворуч) / ФК Динамо Київ

Колишній гравець збірної України Євген Левченко прокоментував трансфер захисника Олександра Караваєва у київське Динамо.

"Я впевнений, що і для Караваєва, і для Динамо це відмінний трансфер!", – написав Левченко у своєму Twitter.

Караваєв став гравцем Динамо

Нагадаємо, київське Динамо офіційно підписало захисника Олександра Караваєва. За неофіційною інформацією, "біло-сині" заплатили луганській Зорі 1,25 млн євро.

Окрім цього, кияни наразі переглядають форварда Олімпіка Матара Дійє та півзахисника Локомотива Кошіце Вадима Янчака.

Динамо підписує Караваєва: чому трансфер гравця збірної України виглядає ризикованим

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Зоря Зоря Євген Левченко Трансфери Динамо Київ
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