Динамо подписывает Караваева: почему трансфер игрока сборной Украины выглядит рискованным

Динамо близко к подписанию Александра Караваева. "Футбол 24" попытался разобраться, насколько трансфер игрока сборной Украины необходим киевскому клубу.

Капитан Зари Александр Караваев, вероятнее всего, продолжит карьеру в составе киевского Динамо. "Бело-синие" интересовались латералем сборной Украины еще в прошлом году, однако тогда дальше разговоров дело не пошло. Сейчас и наставник Зари Виктор Скрипник, и гендиректор луганчан Сергей Рафаилов не отрицают возможность ухода 27-летнего Караваева.

Караваев перейдет в Динамо, – СМИ

Главным претендентом на игрока сборной Украины является именно Динамо, которое якобы официально объявит о переходе лидера Зари в ближайшее время. Несмотря на то, что Караваев является одним из сильнейших украинских игроков (и точно сильнейшим в УПЛ без учета представителей Динамо и Шахтера), однозначно назвать такой трансфер положительным не так просто.

"Футбол 24" попытался определить роль Александра Караваева в столичной команде. Конечно, при условии, что трансфер все же состоится.

Правый защитник

Именно на этой позиции Караваев выступает в составе национальной сборной Украины, причем является основным игроком в команде Андрея Шевченко. Недавний поединок "сине-желтых" против Сербии стал бенефисом Караваева, который на протяжении всего матча классно подключался к атакам и отдал две голевые передачи – на Виктора Цыганкова и Романа Яремчука.

Безусловно, Караваев способен добавить эффективности на правом фланге обороны Динамо и обеспечить быстрый переход из обороны в атаку – именно эти качества он прекрасно демонстрирует в игре за сборную Украины. Но есть важный нюанс – позиция правого защитника в Динамо укомплектована довольно прилично.

Основным правым защитником в команде Александра Хацкевича является Томаш Кендзёра. 25-летний поляк – один из тех, к кому должно быть минимум претензий. В сезоне 2018/19 защитник сборной Польши сыграл за Динамо 43 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста – приличный показатель, как для игрока его амплуа. Точность передач Кендзёры составляет около 80%, а за матч он совершает в среднем 7 удачных действий в обороне. Томаш является одним из лидеров Динамо – как по игре, так и по самоотдаче, поэтому вряд ли Хацкевич посадит его в запас ради Караваева.

В первой части сезона 2018/19 дублером Кендзёры был Николай Морозюк, который зимой отправился в Ризеспор на правах аренды. Впрочем, 31-летний защитник уже заявил, что не хочет продолжать карьеру в Украине – скорее всего, Николай подпишет полноценный контракт с тем же Ризеспором. Остаются Никита Бурда, Александр Тымчик и Никита Кравченко. Первый является основным правым центральным защитником в Динамо, а на фланге выходил только по большим праздникам и в случае крайней необходимости. Тымчик, очевидно, снова будет играть в Заре, а Кравченко, по мнению тренерского штаба, пока не готов играть за первую команду.

Поэтому есть определенная вероятность, что Хацкевич планирует использовать Караваева как правого защитника – тем более, что Александр уже наладил хорошее взаимодействие с Цыганковым в матчах за национальную команду. Правда, такой выбор пока выглядит не совсем логичным – куда в таком случае девать Кендзёру? Логичное объяснение только одно – поляк получил хорошее предложение из другого клуба и Динамо планирует отпустить своего основного игрока.

Правый полузащитник

Наиболее привычная позиция для Караваева, на которой он выступает в составе Зари. 10 голов и 5 ассистов в сезоне 2018/19 – довольно приличный результат для нынешней УПЛ. 27-летний капитан Зари стал едва ли не единственным светлым пятном в команде, которая провалила сезон, заняв лишь 5 место в чемпионате.

Логично, что Караваев своей игрой заслужил повышение. Но здесь возникает такая же проблема, как в случае с Кендзёрой – правым вингером в Динамо является настоящий лидер "бело-синих" Виктор Цыганков. 20 голов и 17 ассистов в прошлом сезоне стали лучшим показателем в карьере 21-летнего атакующего хавбека. На одно результативное действие Цыганкову нужно не более 90 игровых минут – по сути, один гол или ассист в каждом поединке.

Понятно, что интерес других клубов к Цыганкову есть, но президент Динамо Игорь Суркис заявил о желании сохранить лидера. Караваев вряд ли вытеснит такого Цыганкова из основы, если рассчитывает играть на привычной для себя позиции. Потенциальный уход Виктора кардинально изменит ситуацию, но это пока выглядит маловероятным.

Кроме Цыганкова, не стоит забывать и о Георгие Цитаишвили. Чемпион мира-2019 намекнул на желание остаться в Динамо и бороться за место в составе. Конечно, Александр Хацкевич может иметь другое мнение по этому поводу, но пока 18-летний реактивный вингер никуда не ушел, поэтому у Караваева есть еще один потенциальный конкурент.

Левый защитник/полузащитник

Чисто теоретически Караваев может сыграть и слева, но и здесь у Динамо не видно существенных проблем. В защите основным является Виталий Миколенко – настоящее открытие прошлого сезона, которым уже якобы интересуется Милан. В случае гипотетического трансфера защитника сборной Украины остаются Йосип Пиварич и Сидклей – конечно, не идеально, но и далеко не критично.

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В полузащите еще большая конкуренция. Есть Карлос Де Пена, есть основной Беньямин Вербичи, есть тот же Цитаишвили, который может сыграть и слева. Иногда на этой позиции выходили даже Виталий Буяльский или Николай Шапаренко. Да и зачем Караваев слева, если своего талантливого Булеца (одного из героев чемпионата мира) отдают в аренду, ведь для него нет места в первой команде.

Игрок ротации

Очевидно, пока это самый вероятный вариант. Никто из лидеров Динамо не ушел из команды, поэтому сразу найти позицию для Караваева в старте довольно сложно. И Цыганков, и Вербич, и Кендзёра является безальтернативными основными исполнителями – вряд ли консервативный Александр Хацкевич пожертвует кем-то из них ради Караваева.

Конечно, все это очень банально – никто никому ничего не гарантирует, надо доказывать свои амбиции тренерскому штабу и далее по тексту. Но глубина состава – одна из самых больших проблем нынешнего Динамо, ведь травма любого основного игрока сразу приносит Александру Хацкевичу серьезную головную боль. Вероятно, подписанием Караваева тренер и получит такую ​​желанную для себя глубину состава. А то, что сам игрок сборной Украины получит шанс – практически гарантировано.

Караваев – один из тех немногих игроков Премьер-лиги, который способен сыграть нестандартно. Скорость, пас, поставленный удар – все эти качества лидера Зари могут существенно помочь и Динамо. Потенциальный трансфер Караваева также является своеобразным намеком тем же Цыганкову, Вербичу и Де Пене – не надо расслабляться, ведь появился серьезный конкурент. Снизишь требования к себе – сядешь на лавку.

Этот переход не принесет никакой пользы

Такая точка зрения тоже имеет определенное право на существование. Переход в Динамо из другого украинского клуба – это всегда стресс. Будем откровенны, вряд ли Караваев сразу станет основным в команде Хацкевича, особенно в случае сохранения всех лидеров. Сейчас трудно сказать, кого из нынешних игроков Динамо лидер Зари с ходу будет способен заменить. Конечно, Александр не будет устраивать скандалов, а спокойно продолжит работать и доказывать свои амбиции, но этот переход выглядит несколько рискованным для обеих сторон.

Динамо потеряет определенные средства, если капитан Зари не заиграет в Киеве, а сам Караваев, который находится на пике карьеры, может остановиться в своем развитии. Учитывая, что интерес к игроку сборной Украины проявлял тот же Генк, то варианты для смены клуба у Караваева есть. Нынешний уровень чемпионата Украины заставляет игроков все чаще смотреть в Европу – есть яркие примеры Малиновского, Яремчука и Зинченко.

Есть масса примеров, когда новички Динамо не оправдали ожиданий и в итоге покидали клуб. Не очень хочется видеть повторения истории и в этом случае, тем более, что в лице Караваева сборная Украины наконец-то получила классного правого защитника.

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