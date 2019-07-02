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Левченко шокирован шутками Алиева о темнокожих

09:16 296 Читати українською
Левченко шокирован шутками Алиева о темнокожих
Евгений Левченко / Фото из соцсетей

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывания Александра Алиева в отношении темнокожих легионеров.

Человеку, который прожил много лет в Европе, специфическое чувство юмора экс-хавбека Динамо кажется не слишком привлекательным.

"Политика политикой, а семью кормить надо", – Алиев поддержал украинских игроков, которые выступают в России

"Сидел вот думал, какую бы шутку придумать, как вдруг... "Привет, негрила". Но это все шутка – никто не обижался", – сказал Алиев.

Алієв: Багато гравців Динамо порушували режим, але виділяли тільки нас з Мілевським – ми показували сучасний футбол

Иногда, читая высказывания в интервью некоторых футболистов, у меня волосы дыбом встают. Многим даже медиатренинг не поможет. Объясните, это среда, воспитание или желание, так сказать, "хайпануть"?" – написал Левченко в своем твиттере.

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Мир Александр Алиев Александр Алиев Евгений Левченко
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