"Политика политикой, а семью кормить надо", – Алиев поддержал украинских игроков, которые выступают в России

Экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев поделился мнением о взаимоотношениях между двумя странами.

"Сабо критиковал Ракицкого, Ордеца и Селезнева? Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика политикой, а семью кто будет кормить? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей.

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Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим", – рассказал Алиев в интервью Eurosport.

Напомним, украинский полузащитник также имел опыт выступлений в России. Экс-игрок Динамо защищал цвета Локомотива и Анжи.

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