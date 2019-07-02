Левченко шокований жартами Алієва про темношкірих

Колишній гравець збірної України Євген Левченко прокоментував висловлювання Олександра Алієва щодо темношкірих легіонерів.
Людині, яка прожила багато років у Європі, специфічне почуття гумору екс-хавбека Динамо здається не надто привабливим.
"Політика політикою, а сім'ю годувати треба", – Алієв підтримав українських гравців, які виступають в Росії
"Сидів ось думав, який би жарт придумати, як раптом... "Привіт, негрила". Але це все жарт – ніхто не ображався", – сказав Алієв.
Алієв: Багато гравців Динамо порушували режим, але виділяли тільки нас з Мілевським – ми показували сучасний футбол
Іноді, читаючи висловлювання в інтерв'ю деяких футболістів, у мене волосся дибки стає. Багатьом навіть медіатренінг не допоможе. Поясніть, це середовище, виховання або бажання, так би мовити, "хайпанути"?" – написав Левченко в своєму твіттері.