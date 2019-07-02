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Левченко шокований жартами Алієва про темношкірих

09:16 310 Читать на русском
Левченко шокований жартами Алієва про темношкірих
Євген Левченко / Фото із соцмереж

Колишній гравець збірної України Євген Левченко прокоментував висловлювання Олександра Алієва щодо темношкірих легіонерів.

Людині, яка прожила багато років у Європі, специфічне почуття гумору екс-хавбека Динамо здається не надто привабливим.

"Політика політикою, а сім'ю годувати треба", – Алієв підтримав українських гравців, які виступають в Росії

"Сидів ось думав, який би жарт придумати, як раптом... "Привіт, негрила". Але це все жарт – ніхто не ображався", – сказав Алієв.

Алієв: Багато гравців Динамо порушували режим, але виділяли тільки нас з Мілевським – ми показували сучасний футбол

Іноді, читаючи висловлювання в інтерв'ю деяких футболістів, у мене волосся дибки стає. Багатьом навіть медіатренінг не допоможе. Поясніть, це середовище, виховання або бажання, так би мовити, "хайпанути"?" – написав Левченко в своєму твіттері.

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Світ Олександр Алієв Олександр Алієв Євген Левченко
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