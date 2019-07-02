Левченко шокований жартами Алієва про темношкірих

Колишній гравець збірної України Євген Левченко прокоментував висловлювання Олександра Алієва щодо темношкірих легіонерів.

Людині, яка прожила багато років у Європі, специфічне почуття гумору екс-хавбека Динамо здається не надто привабливим.

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"Сидів ось думав, який би жарт придумати, як раптом... "Привіт, негрила". Але це все жарт – ніхто не ображався", – сказав Алієв.

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Іноді, читаючи висловлювання в інтерв'ю деяких футболістів, у мене волосся дибки стає. Багатьом навіть медіатренінг не допоможе. Поясніть, це середовище, виховання або бажання, так би мовити, "хайпанути"?" – написав Левченко в своєму твіттері.

Иногда, читая высказывания в интервью некоторых футболистов у меня волосы дыбом становятся. Многим даже медиатренинг не поможет. Обьясните, это среда, воспитание или желание, так сказать, «хайпануть»? — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 1 липня 2019 р.