Алієв: Багато гравців Динамо порушували режим, але виділяли тільки нас з Мілевським – ми показували сучасний футбол

Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів про свої помилки в київському клубі, які негативно вплинули на його кар'єру.

"Багато гравців Динамо порушували режим, не тільки ж ми з Мілевським. Мені здається, основна увага була прикута до нас, тому що ми показували сучасніший футбол, ніж інші.

"Політика політикою, а сім'ю годувати треба", – Алієв підтримав українських гравців, які виступають в Росії

Тоді я не розумів, що у футболіста є всього 10-15 років, щоб вичавити максимум з себе у всіх сенсах. З'явилися перші гроші та я далеко вперед не заглядав. Сподіваюся, молоді гравці не припустяться моїх помилок. Нехай на них вчаться", – цитує Алієва Eurosport.

Нагадаємо, 34-річний екс-хавбек Динамо завершив кар'єру гравця та планує відвідувати тренерські курси.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко