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Алієв: Багато гравців Динамо порушували режим, але виділяли тільки нас з Мілевським – ми показували сучасний футбол

17:26 464
Алієв: Багато гравців Динамо порушували режим, але виділяли тільки нас з Мілевським – ми показували сучасний футбол
Артем Мілевський та Олександр Алієв / Фото ФК Динамо

Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів про свої помилки в київському клубі, які негативно вплинули на його кар'єру.

"Багато гравців Динамо порушували режим, не тільки ж ми з Мілевським. Мені здається, основна увага була прикута до нас, тому що ми показували сучасніший футбол, ніж інші.

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Тоді я не розумів, що у футболіста є всього 10-15 років, щоб вичавити максимум з себе у всіх сенсах. З'явилися перші гроші та я далеко вперед не заглядав. Сподіваюся, молоді гравці не припустяться моїх помилок. Нехай на них вчаться", – цитує Алієва Eurosport.

Нагадаємо, 34-річний екс-хавбек Динамо завершив кар'єру гравця та планує відвідувати тренерські курси.

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Теги
Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Алієв Олександр Алієв
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