Левченко оценил шансы Яремчука набрать оптимальную форму к старту Евро-2020

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оптимистично настроен относительно возвращения форварда "сине-желтых" Романа Яремчука, который продолжает восстанавливаться после травмы.

"В Яремчука застой всего 2-3 месяца. И тем более, что перед травмой форма Романа была почти идеальной. Я надеюсь на его молодой организм, на его характер и на то, что форвард "сине-желтых" быстро сможет набрать свой максимум", – цитирует Левченко zbirna.com.

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Напомним, Яремчук был прооперирован 20 января – у него были проблемы с ахилловым сухожилием. Недавно он рассказал, что уже в ближайшее время начнет бегать.

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