toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИОН - ЮВЕНТУС БЕНФИКА - ШАХТЕР

Левченко оценил шансы Яремчука набрать оптимальную форму к старту Евро-2020

21:22 63 Читати українською
Левченко оценил шансы Яремчука набрать оптимальную форму к старту Евро-2020
Роман Яремчук / фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оптимистично настроен относительно возвращения форварда "сине-желтых" Романа Яремчука, который продолжает восстанавливаться после травмы.

"В Яремчука застой всего 2-3 месяца. И тем более, что перед травмой форма Романа была почти идеальной. Я надеюсь на его молодой организм, на его характер и на то, что форвард "сине-желтых" быстро сможет набрать свой максимум", – цитирует Левченко zbirna.com.

Яремчук назвал примерный срок возвращения к тренировкам – форвард сборной Украины настроен оптимистично

Напомним, Яремчук был прооперирован 20 января – у него были проблемы с ахилловым сухожилием. Недавно он рассказал, что уже в ближайшее время начнет бегать.

Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера

blog_ava
Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:25
2893
Теги
Сборная Украины Евгений Левченко Роман Яремчук Роман Яремчук Евро-2020 Наша Сборная
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
30
мин
Бенфика
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук