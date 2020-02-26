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Левченко оцінив шанси Яремчука набрати оптимальну форму до старту Євро-2020

21:20 476 Читать на русском
Левченко оцінив шанси Яремчука набрати оптимальну форму до старту Євро-2020
Роман Яремчук / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оптимістично налаштований щодо повернення форварда "синьо-жовтих" Романа Яремчука, який продовжує відновлюватися після травми.

"У Яремчука застій всього 2-3 місяці. І тим більше, що перед травмою форма Романа була мало не ідеальною. Я сподіваюся на його молодий організм, на його характер і на те, що форвард "синьо-жовтих" швидко зможе набрати свій максимум", – цитує Левченка zbirna.com.

Яремчук назвав приблизний термін повернення до тренувань – форвард збірної України налаштований оптимістично

Нагадаємо, Яремчук був прооперований 20 січня – у нього були проблеми з ахілловим сухожиллям. Нещодавно він розповів, що вже незабаром розпочне бігати.

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Теги
Збірна України Євген Левченко Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020 Наша Збірна
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