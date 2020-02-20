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Яремчук назвал примерный срок возвращения к тренировкам – форвард сборной Украины настроен оптимистично

12:42 52 Читати українською
Яремчук назвал примерный срок возвращения к тренировкам – форвард сборной Украины настроен оптимистично
Роман Яремчук / Сайт УАФ

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук оценил свой процесс реабилитации после операции на ахилле.

"Сейчас я прохожу курс реабилитации в Сербии, восстановление идет очень хорошо. Думаю, что до конца месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы.

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Меня всячески поддерживают в клубе, все время звонят из сборной Украины. Спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетно. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее", – рассказал Яремчук в комментарии Команда№1.

Напомним, украинский форвард до своей травмы успел провести за Гент 30 поединков во всех турнирах текущего сезона, в которых забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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