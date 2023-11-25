Шевченко скоро выбросят из топ-10, угроза для Месси и Роналду – кто прорывается в списке бомбардиров ЛЧ
14:10 - Читати українською
Рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов может претерпеть серьезные изменения.
Лионель Месси и Криштиану Роналду уже простились с Европой, но успели довольно далеко оторваться от преследователей. В нынешнем розыгрыше ЛЧ остается единственный игрок, который может повторить сотню голов двух "пришельцев".
Чуть ниже в рейтинге потенциальных изменений гораздо больше. Андрей Шевченко рискует выпасть из топ-10 уже по итогам нынешнего сезона. Виновники – гипердуэт нового поколения. Детальнее в этой истории разбирался YouTube-канал Футбол 24.
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