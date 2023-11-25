Лионель Месси и Криштиану Роналду уже простились с Европой, но успели довольно далеко оторваться от преследователей. В нынешнем розыгрыше ЛЧ остается единственный игрок, который может повторить сотню голов двух "пришельцев".

Чуть ниже в рейтинге потенциальных изменений гораздо больше. Андрей Шевченко рискует выпасть из топ-10 уже по итогам нынешнего сезона. Виновники – гипердуэт нового поколения. Детальнее в этой истории разбирался YouTube-канал Футбол 24.

У Мудрика новые проблемы, Холанда "опустили" и почему никто не верит в Миколенко – Fantasy АПЛ