– Якщо Андрій Шевченко запропонує вам приєднатися до його команди, як ви відреагуєте?

– Я не знаю, це складне питання. Для мене важливо бачити всю картинку, всі критерії. Якщо ми працюємо на Україну, в нас є чіткий план, і в мене буде розуміння того, що ми працюємо на благо нашого футболу, то це цікаво.

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Якщо в мене не буде розуміння того, що ми можемо щось перетворити, зробити, то для мене це буде абсолютно непривабливим проєктом. Для чого мені міняти профспілку в Нідерландах, відносини з якою в мене на найвищому рівні? Якщо я і буду міняти її, то тільки на щось, що приваблює мене. Зараз у мене контракт тут, а далі – будемо дивитися.

Жодних розмов щодо роботи в Україні в мене не було – ні в команді Романа Зозулі, ні в команді Андрія Шевченка. Хоча я спілкувався з ними обома, – сказав Левченко в інтерв'ю Трибуні.

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