Левченко – о драке Павелко и Суркисов: Я всегда знал, что Украина – это страна отличных боксеров

Известный футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал конфликт, который произошел во время матча Украина – Португалия (2:1) между президентом УАФ Андреем Павелко и Игорем и Григорием Суркисами.

"Я всегда знал, что Украина – это страна отличных боксеров. И закулисные разборки на Олимпийском тому подтверждение. Кто-нибудь знает счет? И в каком раунде кто кого нокаутировал?" – написал экс-игрок сборной Украины в твиттере.

"Ветераны АТО сказали:" Или Суркис отсюда уйдет, или мы ": между Павелко и Суркисами вспыхнула драка на НСК Олимпийский

Напомним, конфликт между Павелко и Суркисами начался с того, что Григорий Суркис без приглашения пришел в президентскую ложу НСК Олимпийский во время матча Украина – Португалия. Ветераны АТО, приглашенные на этот матч, не захотели находиться с Суркисом в одной ложе. Павелко обратился с соответствующей просьбой к Суркису, тот уперся, что и спровоцировало конфликт.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией