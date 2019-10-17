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Левченко – про бійку Павелка та Суркісів: Я завжди знав, що Україна – це країна чудових боксерів

12:48 5600 Читать на русском
Левченко – про бійку Павелка та Суркісів: Я завжди знав, що Україна – це країна чудових боксерів
Євген Левченко / nos.nl

Відомий футбольний експерт Євген Левченко прокоментував конфлікт, який відбувся під час матчу Україна – Португалія (2:1) між президентом УАФ Андрієм Павелком та Ігорем і Григорієм Суркісами.

"Я завжди знав, що Україна – це країна чудових боксерів. І закулісні чвари на Олімпійському тому підтвердження. Хто-небудь знає рахунок? І в якому раунді хто кого нокаутував?" – написав екс-гравець збірної України у твіттері.

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Нагадаємо, конфлікт між Павелком і Суркісами розпочався з того, що Григорій Суркіс без запрошення прийшов у президентську ложу НСК Олімпійський під час матчу Україна – Португалія. Ветерани АТО, запрошені на цей матч, не захотіли перебувати з Суркісом в одній ложі. Павелко звернувся з відповідним проханням до Суркіса, той вперся, що й спровокувало конфлікт.

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Теги
Андрій Павелко Григорій Суркіс Ігор Суркіс Євген Левченко
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