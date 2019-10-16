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Украина – Португалия: между Павелко и братьями Суркисами вспыхнула драка в VIP-ложе на НСК Олимпийский

23:00 326 Читати українською
Украина – Португалия: между Павелко и братьями Суркисами вспыхнула драка в VIP-ложе на НСК Олимпийский
Между Павелко и братьями Суркисами вспыхнула драка в VIP-ложе на НСК Олимпийский

У президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко во время матча квалификации на Евро-2020 против Португалии произошел конфликт с президентом киевского Динамо Игорем Суркисом и его братом Григорием.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Об этом prosports.kz рассказал председатель профсоюза украинских футболистов Олег Печерный: "Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ – удар в лицо.

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Но Павелко не успокоился и вернулся продолжить разборки вместе с криминальным авторитетом по прозвищу "Нарик" (Александр Петровский. – примечание). Остановить конфликт смогла только полиция, но информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и просить прощения".

Отметим, что дочь Игоря Суркиса Яна опубликовала в сторис на своей странице в Инстаграме скриншот этой новости.

"Футбол 24" получил подтверждение того, что конфликт произошел, из собственных компетентных источников. Нам стало известно, что уже на следующий день после упомянутых событий Григорий Суркис участвовал в заседании Комитета по вопросам молодежи и спорта, на котором рассматривали инцидент с Андреем Павелко.

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Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Главное Андрей Павелко Григорий Суркис Игорь Суркис
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