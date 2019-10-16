Украина – Португалия: между Павелко и братьями Суркисами вспыхнула драка в VIP-ложе на НСК Олимпийский

Между Павелко и братьями Суркисами вспыхнула драка в VIP-ложе на НСК Олимпийский

У президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко во время матча квалификации на Евро-2020 против Португалии произошел конфликт с президентом киевского Динамо Игорем Суркисом и его братом Григорием.

Об этом prosports.kz рассказал председатель профсоюза украинских футболистов Олег Печерный: "Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ – удар в лицо.

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Но Павелко не успокоился и вернулся продолжить разборки вместе с криминальным авторитетом по прозвищу "Нарик" (Александр Петровский. – примечание). Остановить конфликт смогла только полиция, но информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и просить прощения".

Отметим, что дочь Игоря Суркиса Яна опубликовала в сторис на своей странице в Инстаграме скриншот этой новости.

"Футбол 24" получил подтверждение того, что конфликт произошел, из собственных компетентных источников. Нам стало известно, что уже на следующий день после упомянутых событий Григорий Суркис участвовал в заседании Комитета по вопросам молодежи и спорта, на котором рассматривали инцидент с Андреем Павелко.

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