Реал прогнозируемо одолел Леванте на выезде. Гости пропустили уже на 16-й минуте, счет открыл Винисиус.

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После перерыва игра несколько выровнялась, хозяева стали больше времени проводить в атаке, но результата это не принесло. Точку в матче поставил Бензема перед финальным свистком, реализовав выход один на один с голкипером соперника.

После 5-ти туров Реал лидирует в турнирной таблице, Леванте – 18-й. Напомним, мадридцы сыграют в групповом этапе ЛЧ с Шахтером.

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