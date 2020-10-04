Леванте приймав Реал в рамках 5-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Реал прогнозовано здолав Леванте на виїзді. Гості пропустили вже на 16-й хвилині, рахунок відкрив Вінісіус.

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Після перерви гра дещо вирівнялась, господарі стали більше часу проводити в атаці, але результату це принесло. Крапку у матчі поставив Бензема перед фінальним свистком, реалізувавши вихід один на один з голкіпером суперника.

Після 5-ти турів Реал лідирує у турнірній таблиці, Леванте – 18-й. Нагадаємо, мадридці зіграють у груповому етапі ЛЧ з Шахтарем.

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