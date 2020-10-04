В рамках 5-го тура испанской Примеры Сельта на выезде уступила Осасуне. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Испании 2020/21, 5-й тур

Осасуна – Сельта – 2:0

Голы: Ронкалья, 24, Кальери, 76

Алавес – Атлетик – начало в 15:00

Леванте – Реал Мадрид – начало в 17:00

Кадис – Гранада – начало в 19:30

Воскресную программу испанской Примеры открывал поединок Осасуна – Сельта. В середине первого тайма памплонцы вышли вперед. Ронкалья с дальней дистанции красиво закрутил в левую девятку. Чуть позже у Аспаса был шанс сравнять счет, но Осасуну спас голкипер.

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Во второй половине встречи хозяева закрепили преимущество. Ронкалья мощно прострелил из пределов штрафной, а Кальери головой замкнул. Сельта отчаянно пыталась отквитать хотя бы один гол, но в этом матче ворота памплонцев остались неприступной крепостью.

Осасуна завоевывает вторую победу в сезоне и поднимается на 6-е место турнирной таблицы, а Сельта проигрывает второй подряд матч и опускается на 13-е.

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