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Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив в девятом матче подряд

13:15 18 Читати українською
Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив в девятом матче подряд
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Баварии Роберт Левандовски отмечался хотя бы одним голом в каждом из девяти стартовых туров текущего сезона Бундеслиги.

13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Левандовски
 
Себастіан Польтер 86’
13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Левандовски
86’ Себастіан Польтер

Нападающий мюнхенской Баварии который раз не ушел с поля без забитого мяча – в матче 9-го тура Бундеслиги Роберт на 53-й минуте расписался в воротах Униона и установил абсолютный рекорд немецкого первенства, забив девятый гол подряд с начала чемпионата.

Реал может подписать Левандовски уже зимой

Ранее рекорд принадлежал экс-форварду дортмундской Боруссии Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который забивал в Бундеслиге в течение 8 матчей со старта сезона.

Поляк демонстрирует превосходные успехи и кроме чемпионата успел вписать свое имя также в историю Лиги чемпионов: несколько дней назад Левандовски вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю евротурнира. Больше Левандовски в Лиге чемпионов забивали пока что только четверо футболистов: Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

Левандовски – машина: забивает в каждом матче, отдает "совершенные" пенальти Коутиньо, поддерживает невероятную форму

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Теги
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Унион Берлин Унион Берлин Бавария - Унион Берлин Роберт Левандовски Роберт Левандовски Германия
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