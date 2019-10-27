Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив в девятом матче подряд

Форвард Баварии Роберт Левандовски отмечался хотя бы одним голом в каждом из девяти стартовых туров текущего сезона Бундеслиги.

Нападающий мюнхенской Баварии который раз не ушел с поля без забитого мяча – в матче 9-го тура Бундеслиги Роберт на 53-й минуте расписался в воротах Униона и установил абсолютный рекорд немецкого первенства, забив девятый гол подряд с начала чемпионата.

Реал может подписать Левандовски уже зимой

Ранее рекорд принадлежал экс-форварду дортмундской Боруссии Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который забивал в Бундеслиге в течение 8 матчей со старта сезона.

Поляк демонстрирует превосходные успехи и кроме чемпионата успел вписать свое имя также в историю Лиги чемпионов: несколько дней назад Левандовски вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю евротурнира. Больше Левандовски в Лиге чемпионов забивали пока что только четверо футболистов: Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

Левандовски – машина: забивает в каждом матче, отдает "совершенные" пенальти Коутиньо, поддерживает невероятную форму