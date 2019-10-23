Реал может подписать Левандовски уже зимой

Мадридский Реал намерен усилить свое атакующее звено.

Форвард Баварии Роберт Левандовски может присоединиться к Реалу, сообщает El Chiringuito.

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По информации источника, мадридцы имеют серьезное намерение подписать 31-летнего поляка и рассчитывают это сделать уже зимой. Взамен королевский клуб может предложить мюнхенцам своего нападающего Луку Йовича с доплатой. Действующий контракт Роберта с немецким клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущей сезоне Бундеслиги Левандовски провел 8 матчей, в которых отметился 12-ю голами.

После 9-ти туров Ла Лиги Реал находится на второй строчке, уступая Барселоне на одно очко.

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