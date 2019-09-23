Левандовски – машина: забивает в каждом матче, отдает "совершенные" пенальти Коутиньо, поддерживает невероятную форму

Лидер Баварии демонстрирует невероятную форму на старте сезона – 9 голов в 5 матчах Бундеслиги. Он идет на 40 мячей за чемпионат, но отдает пенальти новому партнеру.

Роберт Левандовски – идеальный футболист. Он классно играет, много забивает, завоевывает титулы и бьет рекорды, но идеальным его делает не это все, а поведение за пределами поля.

Левандовски невероятно разобрался с двумя соперниками – момент дня в Лиге чемпионов

Поляк строго придерживается разработанной его женой Анной диеты. "Я ел много сладкого и думал, что все нормально, ведь не жирел и не испытывал проблем. Однако попробовал здоровое питание и понял, что могу стать сильнее, получать больше нагрузок – теперь мое тело быстрее восстанавливается", – рассказывает Роберт.

Левандовски в 31 год имеет образцовую физическую форму и делает все, чтобы не только ее поддерживать, но и прогрессировать. Работа в тренажерном зале – обязательный элемент системы. Несколько лет назад форвард даже перегнул с мышечной массой. "Посмотрите на него. Но это же Арнольд Шварценеггер лучших образцов", – восхищался Карл-Хайнц Румменигге.

У Роберта все распланировано. Даже дочь Клару они с женой рожали так, чтобы форвард завершил карьеру, когда ребенок пойдет в школу. Роль Анны в прогрессе футболиста переоценить трудно – она ​​помогает ему все анализировать, сохранять ментальное спокойствие и принимать правильные решения.

Рождение дочери побудило Левандовски получить образование: "Я сделал это для того, чтобы однажды показать своим детям: папа умел не только мяч гонять, но и учился". Обычно Левандовски не задумывается, как отпраздновать гол, а просто поддается эмоциям. Впрочем, фишка все же есть. Это празднование Роберт посвящает дочери, но не раскрывает суть – "это наш секрет".

Левандовски постоянно работает над своей игрой, совершенствует отдельные элементы. Хороший пример – эволюция пенальти от поляка. Он постепенно довел свои 11-метровые до идеала: не оставляет шансов вратарям, считывая их намерения перед ударом, а затем концентрируется на противоположном углу. На этом видео показано постепенные шаги, которые делал Роберт на пути к совершенству.

С 2015-го поляк почти не промахивается с точки (41 гол с 43 попыток). Его пенальти – гарантия гола, но это не значит, что Левандовски зубами вцепился в 11-метровые. В субботу в пятом туре Бундеслиги штатный пенальтист мог оформить хет-трик в ворота Кельна, но легко отдал право пробить Фелиппе Коутиньо – тот забил.

"Это было спонтанное решение. Я отдал пенальти Коутинью, чтобы он забил первый гол перед домашними трибунами и почувствовал уверенность. Я хочу помогать партнерам. Фелиппе – великий игрок", – объясняет Левандовски. Ковач радостно заявляет в прессе, что две звезды нашли общий язык: "Коутиньо всегда ищет глазами Левандовски для передачи".

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

Бразилец – важный элемент для счастливого Роберта. В межсезонье поляк озабоченно повторял, что Баварии нужно усилить состав, чтобы претендовать на высшие награды в Европе. Левандовски говорил явно не о Коутиньо (и этого точно мало), но аренда Филиппе несколько изменила риторику бомбардира – он доволен, что такие футболисты выбирают Зебенер Штрассе.

Символично, что после этого Левандовски подписал новый долгосрочный контракт с Баварией. Конечно, трансферная кампания не была определяющей причиной продления/непродления сотрудничества (переговоры продолжались давно и на первом месте была зарплата), но Роберт вряд ли поставил бы подпись, если бы не получил от руководства гарантий, что состав в ближайшее время будет усиливаться для борьбы за Лигу чемпионов. Он требует максимума не только от себя, но и от своего клуба.

Два года назад были агентские спекуляции относительно возможного трансфера Левандовски в другой клуб – тогда возникли самые громкие слухи за последние сезоны (Роберта сватают куда-то каждое лето). Это происходило на фоне конфликта между боссами и форвардом, который обвинил их в нецелесообразности азиатских турне. Поляк всегда открыто выражает свое мнение на публике и не скрывает недовольства. При этом он продолжает рвать на поле. Главные критики Нико Ковача Хамес и Хуммельс уже не в клубе, Боатенг и Мюллер сейчас в ротации. Левандовски также устраивает не все, но он тянет команду на старте сезона и не говорит о нехватке мотивации.

9 голов в 5 турах Бундеслиги – феерический результат, в топ-лигах никто столько не имеет. Можно замахнуться на 40 мячей за один чемпионат. Роберт отличается в каждом матче нового сезона после Суперкубка. И делает это на любой вкус: головой после углового и роскошным ударом со штрафного, прорываясь на скорости и используя тонкую передачу партнера. Конечно, Левандовски стал лучшим игроком августа в Бундеслиге.

Сейчас на его счету 202 голов за Баварию. Мяч в ворота Црвены Звезды в Лиге чемпионов стал юбилейным, а против Кельна Левандовски разменял третью сотню. До второго бомбардира в истории Баварии Карла-Хайнца Румменигге (217) совсем близко – впереди останется только феноменальный Герд Мюллер.

За 250 матчей в составе мюнхенского клуба Левандовски принял непосредственное участие в 249 голах. В среднем на каждый поединок результативное действие. Удивительно.

Как не вспомнить феерию Роберта 4-летней давности. 22 сентября 2015-го поляк вышел на замену в матче с Вольфсбургом и через мгновение превратил проигрышный счет 0:1 в разгром 5:1. Пента-трик за неполные 9 минут! Пеп Гвардиола был в шоке.

Это Роберт Левандовски – идеальный футболист.