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Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги, забивши у дев’ятому матчі поспіль

13:07 213 Читать на русском
Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги, забивши у дев’ятому матчі поспіль
Роберт Лєвандовскі / Getty Images

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі відзначався хоча б одним голом у кожному з дев’яти стартових турів поточного сезону Бундесліги.

13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Лєвандовскі
 
Себастіан Польтер 86’
13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Лєвандовскі
86’ Себастіан Польтер

Нападник мюнхенської Баварії вкотре не пішов з поля без забитого м'яча – у матчі 9-го туру Бундесліги Роберт на 53-й хвилині розписався у воротах Уніона і встановив абсолютний рекорд німецької першості, забивши вдев’яте поспіль від початку чемпіонату.

Реал може підписати Лєвандовскі вже взимку

Раніше рекорд належав екс-форварду дортмундської Боруссії П'єру-Емеріку Обамеянгу, який забивав у Бундеслізі протягом 8 матчів зі старту сезону.

Поляк демонструє чудові успіхи і окрім чемпіонату встиг вписати своє ім’я також в історію Ліги чемпіонів: кілька днів тому Лєвандовскі вийшов на чисте 5-е місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію євротурніру. Більше від Лєвандовскі у Лізі чемпіонів забивали поки-що лише четверо футболістів: Кріштіану Роналду (127), Ліонель Мессі (112), Рауль (71) і Карім Бензема (60).

Лєвандовскі – машина: забиває в кожному матчі, віддає "досконалі" пенальті Коутінью, підтримує неймовірну форму

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Теги
П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Уніон Берлін Уніон Берлін Баварія - Уніон Берлін Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Німеччина
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