Дубль поляка приніс важку перемогу, але поведінка вкотре викликала чимало запитань.

Барселона "закипіла" після поразки від Шахтаря – 4 гравців мають претензії до Хаві

Лєвандовскі весь матч мав претензії до молодшого на 19 років Ламіна Ямала, інформує Marca. Один з моментів потрапив на камери. Лєвандовскі чекав передачу у карному майданчику, проте Ямал вирішив завершувати епізод сам і заробив лише кутовий. Юний вінгер Барси протягнув руку ветерану для примирення, але той показово пройшов повз.

À quoi joue Lewandowski pic.twitter.com/TBuKVoxlR3 — French FCB (@FrenchFCB) November 12, 2023

З Лєвандовскі таке трапляється не вперше. На початку листопада Хаві емоційно вітав усіх підопічних, і лише один Роберт проігнорував тренера з невдоволеним обличчям.

Барселона, пропустивши на 18 секунді, здобула важку перемогу – Лєвандовскі вперше за два місяці забив в Ла Лізі