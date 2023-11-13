Лєвандовскі зірвався на юній зірці Барселони – чергову зверхність поляка зафіксували камери
Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі провів неоднозначний матч проти Алавеса (2:1).
Дубль поляка приніс важку перемогу, але поведінка вкотре викликала чимало запитань.
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Лєвандовскі весь матч мав претензії до молодшого на 19 років Ламіна Ямала, інформує Marca. Один з моментів потрапив на камери. Лєвандовскі чекав передачу у карному майданчику, проте Ямал вирішив завершувати епізод сам і заробив лише кутовий. Юний вінгер Барси протягнув руку ветерану для примирення, але той показово пройшов повз.
З Лєвандовскі таке трапляється не вперше. На початку листопада Хаві емоційно вітав усіх підопічних, і лише один Роберт проігнорував тренера з невдоволеним обличчям.
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