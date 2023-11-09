По меньшей мере 4 игрока "кулес" имеют вопросы к Хави Эрнандесу, утверждает El Nacional.

Гюндоган уничтожил игроков Барсы за реакцию на поражение Реалу – команда Цыганкова и Довбика стала мерилом позора

Часть команды недовольна тем, что тренер слишком поверхностно готовится к матчам и не разбирает соперников. Также есть вопросы к боевому духу. Хави в попытках стабилизировать атмосферу в раздевалке довел подопечных до определенной "аморфности". Это сразу бросилось в глаза новичку Илкаю Гюндогану, не привыкшему расслабляться под руководством Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Хави сохраняет полную поддержку руководства Барсы, имея действующий контракт до 2025 года. Впрочем, поражения от Реала и Шахтера, вымученная победа над Сосьедадом стали тревожным звоночком в каталонском клубе.

Шахтер обнажил самые большие проблемы Барселоны – три большие дилеммы для Хави, которые нужно решать