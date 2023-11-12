Барселона победила Алавес в 13-м туре чемпионата Испании. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Каталонцы среди недели проиграли Шахтеру (0:1) в Лиге чемпионов. Хави и его подопечные снова получили порцию критики от прессы, поэтому нужно было реабилитироваться за неудачную игру.

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Со стартовым свистком у Барселоны все пошло не по плану. На 18 секунде матча Самуэль Омородион, нападающий Алавеса, забил второй самый быстрый гол в Ла Лиге в текущем сезоне. Отыгрываться с самого начала каталонцы были не готовы. Привычно для себя команда Хави контролировала игру, впрочем, создавать моменты "блаугранас" не спешили.

Los goles más tempraneros de La Liga 2023-24:



Bryan Zaragoza al Barcelona: 17 seg.

Samu Omorodion al Barcelona: 18 seg.

Marc Roca al Getafe: 56 seg.

Borja Mayoral al Granada: 72 seg.

Borja Mayoral al Celta: 89 seg.

Ruiz de Galarreta al Villarreal: 90 seg. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 12, 2023

В первом тайме можно отметить лишь момент Роберта Левандовски, который парировал голкипер соперника. В общем, каталонцы нанесли лишь четыре удара. Алавес и сам не баловал острыми атаками. Второй 100% момент у ворот Барселоны возник именно у Омородиона, который попал в перекладину.

4 - Barcelona attempted just four shots in the first 45 minutes against Alavés, their lowest total in a first half of a game at the Estadi Olímpic Lluís Companys in all competitions this season. Cloudy. pic.twitter.com/KAnXz4Tr4D — OptaJose (@OptaJose) November 12, 2023

После перерыва Барселона увеличила свое преимущество во владении. Одна из позиционных атак команды Хави продолжалась более 13 минут. Все же стерильный контроль позволил отыграться. Роберт Левандовски классно освободился от опеки защитника, выпрыгнул и точно пробил. Польский нападающий забил впервые за два месяца.

Несмотря на то, что каталонцы имели огромное преимущество, оборона Алавеса справлялась с давлением. Попытки Ламина Ямала или Рафиньи забить успеха не принесли. Впрочем, Барселона получила свой шанс выйти вперед. Защитник грубо сыграл против Торреса, который на скорости ворвался в штрафную. Судья сразу назначил 11-метровый. Левандовски пробил сильно и без шансов для голкипера. Финальный свисток зафиксировал победу каталонцев со счетом 2:1.

Барселона набрала 30 баллов и находится на третьей строчке. От первой строчки "блаугранас" отстают на четыре очка. Алавес с 12 пунктами занимают 14 строчку.