Контракт поляка с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. Новое соглашение нападающий подписывать не собирается, потому что решил продолжить свою карьеру в Барселоне, утверждает sport.tvp .

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Роберт уже общался с Барселоной, результатом чего явилось согласование всех деталей сделки. Журналист Себастьян Сташевски уверяет, что Левандовски подготовили контракт на три года. Генеральный директор Баварии Оливер Кан уже проинформирован о таком решении.

Если трансфер все же состоится, нападающий станет первым поляком в истории футбольной команды "блаугранас". Среди претендентов на капитана сборной Польши, кроме каталонцев, были ПСЖ, Манчестер Сити и Ливерпуль, которые делали ему конкретные предложения. Мадридский Реал борьбы за игрока не вел.

Напомним, Роберт Левандовски одевает футболку Баварии с 2014 года и демонстрирует фантастическую форму: 369 матчей, 340 голов и 69 результативных передач.

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