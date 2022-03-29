"Кого бы выбрал между Холандом и Мбаппе? Того, кто четко скажет, что хочет играть за Барсу. Они сами должны изъявить желание перейти в Барселону. Если у них нет такого желания, потенциальный трансфер невероятно сложен. Я бы никогда не позволил клубу тратить такие деньги, поэтому или они приспосабливаются к обстоятельствам, или ничего не получится. Сейчас эти футболисты очень далеки от Барсы.

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Салах или Левандовски? Не стану конкретизировать, но топ-футболисты хотят присоединиться к Барселоне. Ничего конкретного говорить не буду, потому что это может помешать переговорам. А еще мне очень нравится Жоау Фелиш. Мы уже пытались подписать его летом, но обмен с Гризманном сорвался. Надеюсь, болельщики не будут злиться.

Мы уже подписали двух футболистов на следующий сезон: хавбек и центральный защитник. Называть имена я не могу", – цитирует Лапорту издание AS. По информации прессы, речь о Франке Кессье из Милана и Андреасе Кристенсене из Челси, которые перейдут в Барселону летом свободными агентами.

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