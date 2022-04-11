Контракт поляка з мюнхенцями розрахований до літа 2023 року. Нову угоду нападник підписувати не збирається, адже вирішив продовжити свою кар'єру у Барселоні, стверджує sport.tvp.

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Роберт вже спілкувався з Барселоною, результатом чого стало узгодження усіх деталей угоди. Журналіст Себастьян Сташевскі запевняє, що Лєвандовскі підготували контракт на 3 роки. Генеральний директор Баварії Олівер Кан вже проінформований про таке рішення.

Якщо трансфер все ж відбудеться, нападник стане першим поляком в історії футбольної команди "блаугранас". Серед претендентів на капітана збірної Польщі, окрім каталонців, були ПСЖ, Манчестер Сіті й Ліверпуль, які робили йому конкретні пропозиції. Мадридський Реал боротьби за гравця не вів.

Нагадаємо, Роберт Лєвандовскі одягає футболку Баварії з 2014 року і демонструє фантастичну форму: 369 матчів, 340 голів та 69 результативних передач.

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