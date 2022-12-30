AIPS – международная ассоциация спортивной прессы – объявила победителей в ряде номинаций по итогам уходящего года.

Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом 2021-го среди мужчин, набрав 435 очков. Нападающий Баварии второй год подряд стал победителем голосования 529-ти журналистов из 114-ти стран мира, информирует сайт AIPS.

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Выступающая за Барселону Алексия Путельяс, выигравшая "Золотой мяч-2021" среди женщин, стала лучшей спортсменкой Европы. Свою награду получил и Лионель Месси – аргентинец был признан лучшим в Северной и Южной Америке. В мировом рейтинге спортсменов-мужчин нападающий ПСЖ замкнул топ-3. Вторым стал Макс Ферстаппен – чемпион мира-2021 по Формуле-1.

Криштиану Роналду занял 6 место. Больше футболистов в мужской топ-10 нет. Лучшей командой стала сборная Италии – победитель чемпионата Европы-2020.

Напомним, в 2021-м польский форвард выиграл ряд командных и индивидуальных наград, но финишировал вторым в голосовании за "Золотой мяч", уступив Лионелю Месси.

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