"Лучшим в этом году я выбираю Левандовски. У меня было так много вопросов после "Золотого мяча". В прошлом году они отменили вручение, и я не получил награду, хотя выиграл все, что мог. В этом году я забил 69 голов за один сезон, потому знаете…

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Я сделал все что мог, ведь в Лиге чемпионов против ПСЖ я травмировался и не вышел на поле. Впрочем, я могу стать перед зеркалом и сказать: "Ты сделал все, что мог, ты забил 69 голов, выиграл чемпионат Германии, и ты можешь гордиться собой". Я уважаю других игроков, потому что они действительно замечательные, но я знаю, что для меня важно быть собой и всегда мыслить позитивно", – цитирует Левандовски Daily Mail.

Напомним, в этом году "Золотой мяч" забрал Месси, а бомбардир Баварии удовлетворился вторым местом.

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