AIPS – міжнародна асоціація спортивної преси – оголосила переможців у низці номінацій за підсумками року, що минає.

Роберт Лєвандовскі визнаний найкращим спортсменом 2021-го серед чоловіків, набравши 435 очок. Нападник Баварії другий рік поспіль став переможцем голосування 529-ти журналістів зі 114-ти країн світу, інформує сайт AIPS.

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Алексія Путельяс, яка виступає за Барселону і виграла "Золотий м'яч-2021" серед жінок, стала найкращою спортсменкою Європи. Свою нагороду отримав і Ліонель Мессі – аргентинця визнали найкращим у Північній і Південній Америці. У світовому рейтингу спортсменів-чоловіків нападник ПСЖ замкнув топ-3. Другим став Макс Ферстаппен – чемпіон світу-2021 у Формулі-1.

Кріштіану Роналду посів 6 місце. Більше футболістів у чоловічій топ-10 немає. Найкращою командою стала збірна Італії – переможець чемпіонату Європи-2020.

Нагадаємо, у 2021-му польський форвард здобув низку командних та індивідуальних нагород, але фінішував другим у голосуванні за "Золотий м'яч", поступишись Ліонелю Мессі.

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