Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года. Форвард Баварии и сборной Польши забрал награду во второй раз.

Роналду, Левандовски, Бензема, доминирование Италии и без англичан – символическая сборная Европы 2021 года

Первая десятка выглядит следующим образом: Роберт Левандовски (8481 очко), Лионель Месси (7830), Мохамед Салах (7589), Карим Бензема (7214), Жоржиньо (6859), Килиан Мбаппе (6705), Эрлинг Холанд (6277), Н'Голо Канте (6181) и Кевин Де Брюйне (5965).

Отметим, рейтинг из 100 игроков был составлен по итогам голосования 219 экспертов, среди которых были бывшие футболисты. С полным списком можно ознакомиться на сайте The Guardian .