Бавария подходила к домашке против Вольфсбурга в статусе лидера чемпионата, однако настроение у мюнхенцев было далёким от идеального. Из-за травм Юлиан Нагельсманн остался без Комана, Горетцки и Толиссо, последствия коронавируса выдернули из состава Киммиха, а ковидные ограничения заставили "рекордмайстера" играть при пустых трибунах. Особым этот вечер был только для Мюллера – Томас проводил свой 400-й матч в Бундеслиге.

Уже на 7-й минуте Томас отметил юбилей, сыграв на добивании после дальнего выстрела Гнабри. Правда, уже на 8-й "волки" могли испортить вечеринку вследствие вбегания Вегхорста на левый край штрафной и удара в дальний угол. Нойер парировал. Вообще, первый тайм оказался не очень весёлым, завершившись со счётом 1:0.

Впрочем, в начале второго Бавария быстро закрыла игру. На 57-й минуте розыгрыш углового завершился эффектной комбинацией, в завершении которой Мюллер исполнил навес на голову Упамекано – Дайо замкнул практически в пустые ворота. На 59-й Сане сместился с фланга в центр и метров с 20-ти закрутил мяч под дальнюю штангу. 3:0!

Точку в избиении гостей поставил точный выстрел Левандовски на 88-й минуте. 4:0. Очередной разгром в Мюнхене. Данный гол стал 43-м в Бундеслиге в 2021 году для Роберта. Это – очередной рекорд.

Таким образом, Бавария набрала 43 очка, оставшись на первой позиции в турнирной таблице и оторвавшись от Боруссии Д на 9 зачётных баллов – впрочем, "шмели" свой матч проведут завтра. Вольфсбург потерпел пятое поражение подряд, опустившись на двенадцатую строчку с 20 пунктами в активе.

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