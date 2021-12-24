Роберт Лєвандовскі визнаний найкращим футболістом року. Форвард Баварії й збірної Польщі забрав нагороду вдруге поспіль.

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Перша десятка виглядає наступним чином: Роберт Лєвандовскі (8481 очко), Ліонель Мессі (7830), Мохамед Салах (7589), Карім Бензема (7214), Жоржінью (6859), Кіліан Мбаппе (6705), Ерлінг Холанд (6696), Кріштіану Роналду (6277), Н'Голо Канте (6181) й Кевін Де Брюйне (5965).

Зауважимо, рейтинг зі 100 гравців був складений за підсумками голосування 219 експертів, серед яких були й колишні футболісти. З повним списком можна ознайомитись на сайті The Guardian.

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